Спички - не игрушка

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"НЕМЦЫ ВЫЙДУТ ИЗ НАТО": ЗНАМЕНИТЫЙ АМЕРИКАНЕЦ РАССКАЗАЛ, КАК США УНИЧТОЖИЛИ ГЕРМАНИЮ

ФОТО: IMAGO SPORTFOTODIENST/GLОBALLООKPRЕSS АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Случилась самая крупная промышленная диверсия в современной истории против самой могущественной страны Европы — Германии.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Такер Карлсон.Для это нужен инициатор.При нынешней власти Германия не подойдет.Власть ради зеленой энергетики готова разрушить все и вся.Орбан пока один и не пытается создать кружок против НАТО и ЕС.
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13 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да,  Америке придётся воевать со все  миром с таким тронутым президентом . А в &quot;сша &quot;работает хохлятский медицинский спец- наз в лице Кашпировского, и надо сказать успешно .
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12 час.
zn
zygmund nedialkow
Элита хочет жить и хорошо жить и для этого 8 миллиардов населения им не надо.
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4 час.

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