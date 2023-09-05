ФОТО: IMAGO SPORTFOTODIENST/GLОBALLООKPRЕSS АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Случилась самая крупная промышленная диверсия в современной истории против самой могущественной страны Европы — Германии.
"НЕМЦЫ ВЫЙДУТ ИЗ НАТО": ЗНАМЕНИТЫЙ АМЕРИКАНЕЦ РАССКАЗАЛ, КАК США УНИЧТОЖИЛИ ГЕРМАНИЮ
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Такер Карлсон.Для это нужен инициатор.При нынешней власти Германия не подойдет.Власть ради зеленой энергетики готова разрушить все и вся.Орбан пока один и не пытается создать кружок против НАТО и ЕС.
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13 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да, Америке придётся воевать со все миром с таким тронутым президентом . А в "сша "работает хохлятский медицинский спец- наз в лице Кашпировского, и надо сказать успешно .
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12 час.
zn
zygmund nedialkow
Элита хочет жить и хорошо жить и для этого 8 миллиардов населения им не надо.
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4 час.
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