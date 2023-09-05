"НЕМЦЫ ВЫЙДУТ ИЗ НАТО": ЗНАМЕНИТЫЙ АМЕРИКАНЕЦ РАССКАЗАЛ, КАК США УНИЧТОЖИЛИ ГЕРМАНИЮ

VG Vasily Golov Такер Карлсон.Для это нужен инициатор.При нынешней власти Германия не подойдет.Власть ради зеленой энергетики готова разрушить все и вся.Орбан пока один и не пытается создать кружок против НАТО и ЕС.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Да, Америке придётся воевать со все миром с таким тронутым президентом . А в "сша "работает хохлятский медицинский спец- наз в лице Кашпировского, и надо сказать успешно .