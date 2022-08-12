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Байсуфинов об успехах сборной Казахстана в Лиге наций: «Удивляться нечему, нужно радоваться и гордиться. Сборная заслужила эти результаты»

Бывший главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился мнением о выступлении казахстанцев в Лиге наций.

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