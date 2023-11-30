Пунктуальный водитель не дал сесть в автобус мальчику и увез его отца

В Красносельском районе Санкт-Петербурга пунктуальный водитель захлопнул двери перед носом ребенка, который собирался сесть в автобус, и увез его отца, не обращая внимания на просьбы и протесты последнего.
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