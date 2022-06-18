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«Барселона» может отдать Лангле в аренду «Марселю»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может перебраться во французский чемпионат. Каталонский клуб не рассчитывает на 27-летнего игрока и готов отпустить его.

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