Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кто же продвигает Инстасамку?

Кто же продвигает Инстасамку?

Чем руководствуются ответственные чиновники, выбирая «лицо государственной кампании»? Вспомните: Даня Милюхин стал лицом Экономического форума, Моргенштерн* (иноагент) лицом Альфа Банка, а Егор Крид вёл как-то «разговоры о важном» в школах.

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