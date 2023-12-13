Взяли в кольцо, и с мигалками, под "Прощание Славянки", выпроводили из России. Реплика на хамское выступление немецкого посла в Москве

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Три дня назад в Москве, в католическом Соборе на Пресне, выступил посол ФРГ в России Александр граф Ламбсдорф.
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