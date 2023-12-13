Взяли в кольцо, и с мигалками, под "Прощание Славянки", выпроводили из России. Реплика на хамское выступление немецкого посла в Москве

людмила коптякова

И правда гаденышная. Я никогда не думала, что евреи могут быть фашистами.То ,что они вытворяют в Газе просто уму непостижимо! Невольно задумаешься, что может быть с ними Гитлер поступал правильно?Как они могут вытворять такую мерзость,если сами пережили геноцид? Урок не пошел на пользу?