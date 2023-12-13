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Взяли в кольцо, и с мигалками, под "Прощание Славянки", выпроводили из России. Реплика на хамское выступление немецкого посла в Москве

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Комментарии
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Валерий Каулин
Ой, распетушились. Агреман-то от него приняли? А с пшеками совершенно правильно поступили! Многим память нужно освежить!
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1 час.
людмила коптякова
И правда гаденышная. Я никогда не думала, что евреи могут быть фашистами.То ,что они вытворяют в Газе просто уму непостижимо! Невольно задумаешься, что может быть с ними Гитлер поступал правильно?Как они могут вытворять такую мерзость,если сами пережили геноцид? Урок не пошел на пользу?
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52 мин.
Александр Терехов
Прощание славянки - замечательное звуковое сопровождение на проводах проч неугодных!!!
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17 мин.

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