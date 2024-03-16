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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джереми Сохан готов сыграть за сборную Польши в олимпийской квалификации

Форвард «Сан-Антонио» подтвердил свои намерения во время общения с представителями польской сборной.  Директор сборной Польши Лукаш Кошарек заявил, что стороны почти достигли договоренности, но при этом есть некоторые обстоятельства, которые в теории могут помешать выступлению игрока НБА в грядущей олимпийской квалификации.

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