Джереми Сохан готов сыграть за сборную Польши в олимпийской квалификации

Форвард «Сан-Антонио» подтвердил свои намерения во время общения с представителями польской сборной. Директор сборной Польши Лукаш Кошарек заявил, что стороны почти достигли договоренности, но при этом есть некоторые обстоятельства, которые в теории могут помешать выступлению игрока НБА в грядущей олимпийской квалификации.