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Калужские новости

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Предприимчивая калужанка прописала у себя в квартире 15 человек

Предприимчивая калужанка прописала у себя в квартире 15 человек

35-летняя калужанка попалась на том, что фиктивно прописала у себя в квартире 15 граждан РФ. В отношении неё возбуждено уголовное дело35-летняя калужанка попалась на том, что фиктивно прописала у себя в квартире 15 граждан РФ.

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