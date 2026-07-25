В Екатеринбурге при падении обломков БПЛА загорелась автостоянка, заявил губернатор. По словам Дениса Паслера, одна из попыток атаки беспилотников на регион была отражена.
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В Екатеринбурге при падении обломков БПЛА загорелась автостоянка, заявил губернатор. По словам Дениса Паслера, одна из попыток атаки беспилотников на регион была отражена.
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