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Объект энергетической инфраструктуры уничтожили в подконтрольном ВСУ Запорожье

Объект энергетической инфраструктуры уничтожили в подконтрольном ВСУ Запорожье

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье уничтожили объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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