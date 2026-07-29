КРДВ: Бурятия начала выпуск препарата для диагностики рака мозга

Центр ядерной медицины в Улан-Удэ начал производство препарата 18F-FET для диагностики рака мозга. Проект, стоимостью 1,4 млрд рублей, реализуется совместно с КРДВ, получив 400 млн из "Президентской единой субсидии".
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