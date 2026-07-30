В Госдуме ответили на заявление Пашиняна о России фразой «пусть фруктами занимается»

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну стоит сконцентрироваться на поставках фруктов и рыбы. Так на претензии политика к России из-за железных дорог ответил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с изданием «Абзац».