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В Госдуме ответили на заявление Пашиняна о России фразой «пусть фруктами занимается»

В Госдуме ответили на заявление Пашиняна о России фразой «пусть фруктами занимается»

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну стоит сконцентрироваться на поставках фруктов и рыбы. Так на претензии политика к России из-за железных дорог ответил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с изданием «Абзац».

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