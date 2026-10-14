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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Виктор Томенко выступил с докладом о топливном вопросе в Алтайском крае

Виктор Томенко выступил с докладом о топливном вопросе в Алтайском крае

Алтайский край вошел в число регионов, обстановку в которых рассматривали отдельно Ситуацию с обеспечением Алтайского края бензином и дизельным топливом обсудили на федеральном совещании под руководством вице-премьера России Александра Новака.

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