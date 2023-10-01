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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Худшие прогнозы сбываются. Лётчик Кузьминов протоптал дорожку предателям России

Худшие прогнозы сбываются. Лётчик Кузьминов протоптал дорожку предателям России

Ещё не успела Россия отойти от предательства лётчика Кузьминова, который перегнал вертолёт Ми-8 врагу, как в украинских СМИ заявили о ещё одном предателе, сманившем за собой в плен 11 кадровых военных Минобороны России.

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