Киев исключит участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

На этой территории Украина собирается разместить войска Украина исключает участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС для обеспечения охраны и обороны государственной границы, сообщает украинское МВД.
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