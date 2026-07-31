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Адвокат рассказала, что может грозить Лерчек в случае симуляции онкологии

Адвокат рассказала, что может грозить Лерчек в случае симуляции онкологии

ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева Если выяснится, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) преувеличила тяжесть своего заболевания, ответственность может наступить прежде всего для медицинских работников, поставивших ей диагноз.

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