Отовсюду мы слышим стоны жалкое блеяние "Немецкий пролетарий не должон!" "Народы Европы не хотят воевать с Россией, это нехорошие европейские элиты ведут дело к войне!" - не далее как вчера об этом блеяла никому неизвестная макаронница, бывшая депутана европарламента; ранее - наш посол не помню в какой стране, кажется, в Германии, и т.