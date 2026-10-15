Отовсюду мы слышим стоны жалкое блеяние "Немецкий пролетарий не должон!" "Народы Европы не хотят воевать с Россией, это нехорошие европейские элиты ведут дело к войне!" - не далее как вчера об этом блеяла никому неизвестная макаронница, бывшая депутана европарламента; ранее - наш посол не помню в какой стране, кажется, в Германии, и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС «Остановить прест...
- ВЮ Дело генерала Ива...
- Сотрудникам пищев...
Не ну если они серьёзно хотят воевать с Россией, то просто не будет никакой Европы, а будет радиационная пустошь рядом с нами.