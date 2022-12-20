Русская весна

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Правительство утвердит список профессий без возможности удаленной работы

Правительство утвердит список профессий без возможности удаленной работы

Перечень специальностей, представители которых, находясь за границей, не смогут заключать договор об удаленной работе, будет определен правительством России, сообщил журналистам замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

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