Китай ответил на тарифы Трампа пошлинами на нефть, СПГ и машины из США

В ответ на инициированные Президентом США Дональдом Трампом 10-процентные тарифы на всю китайскую продукцию КНР вводит пошлины в 10% на импорт из Штатов нефти и сельскохозяйственной техники и в 15% — на импорт каменного угля и сжиженного природного газа.
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