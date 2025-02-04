Китай ответил на тарифы Трампа пошлинами на нефть, СПГ и машины из США

В ответ на инициированные Президентом США Дональдом Трампом 10-процентные тарифы на всю китайскую продукцию КНР вводит пошлины в 10% на импорт из Штатов нефти и сельскохозяйственной техники и в 15% — на импорт каменного угля и сжиженного природного газа.