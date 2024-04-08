Пистолет не спасет: губернаторы отказываются от оружия после нападения на Чибиса

После нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса депутат Заксобрания Алтайского края и председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович обратился к главе Росгвардии Виктору Золотову с просьбой раздать губернаторам личное оружие.
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