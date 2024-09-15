Внимание! Стартует ежегодный Конкурс детского рисунка «Полиция глазами детей — 2024»

Общественный совет при МО МВД России «Невьянский» объявляет о начале традиционного Конкурса детского рисунка «Полиция глазами детей — 2024», итоги которого будут подведены ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (10 ноября 2024 года).