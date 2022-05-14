Оши о 2-4 с «Флоридой»: «Последние 3 игры серии были у нас в руках. Мы не смогли использовать эти шансы»

Ти Джей Оши высказался о поражении «Вашингтона» от «Флориды» в плей-офф.  «Кэпиталс» уступили «Пантерс» в первом раунде Кубка Стэнли (2-4, 3:4 ОТ в шестом матче).

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