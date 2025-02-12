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Царьград

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Выяснилось, в какие даты 2025 года в Пермском крае запретят продавать алкоголь

Выяснилось, в какие даты 2025 года в Пермском крае запретят продавать алкоголь

В Прикамье несколько дней в году нельзя будет приобрести алкогольную продукцию в магазинах.В Пермском крае введут запрет на розничную продажу алкоголя во время праздников.

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