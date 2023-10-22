Люсинэ Аветян Чтобы вы понимали.Вчера комиссия ООН по расследованию "военных преступлений" России на Украине вылезла с очередным заявлением.
Евреи всё больше расчехляются
Комментарии
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Людмила Суханова
Сатановский, конечно, воображает много, но мужик умный. А речи Кедми можно назвать сильно провокационными.
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2 час.
Владимир Назанский
Статистика странная, число евреев в России занижено раз 10.
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13 мин.
Бобкина Татьяна
Представители каждого народа защищают "своих" даже если те творят беззаконие. Посмотрите как мусульмане всего мира во всех странах встали на поддержку Палестины, евреи то же поддерживают Израиль. И это понятно. И только русские , уехав зарубеж, поганят свою Родину, особенно дети олигархов и чиновников . А ведь в СССР всё было не так.
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11 мин.
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