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Евреи всё больше расчехляются

Евреи всё больше расчехляются

Люсинэ Аветян Чтобы вы понимали.Вчера комиссия ООН по расследованию "военных преступлений" России на Украине вылезла с очередным заявлением.

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Комментарии
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Людмила Суханова
Сатановский, конечно, воображает много, но мужик умный. А речи Кедми можно назвать сильно провокационными.
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2 час.
Владимир Назанский
Статистика странная, число евреев в России занижено раз 10.
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13 мин.
Бобкина Татьяна
Представители каждого народа защищают  &quot;своих&quot; даже если те творят беззаконие. Посмотрите как мусульмане всего мира   во всех странах встали на поддержку Палестины, евреи то же поддерживают Израиль. И это понятно. И только русские , уехав зарубеж, поганят свою Родину, особенно дети олигархов и чиновников . А ведь в СССР всё было не так.
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11 мин.

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