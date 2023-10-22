Евреи всё больше расчехляются

Бобкина Татьяна

Представители каждого народа защищают "своих" даже если те творят беззаконие. Посмотрите как мусульмане всего мира во всех странах встали на поддержку Палестины, евреи то же поддерживают Израиль. И это понятно. И только русские , уехав зарубеж, поганят свою Родину, особенно дети олигархов и чиновников . А ведь в СССР всё было не так.