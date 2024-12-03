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Китай

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Береговая охрана Китая призвала Филиппины прекратить провокации

Пекин, 2 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Береговой охраны Китая /БОК/ Лю Дэцзюнь в понедельник заявил, что ведомство приняло необходимые меры контроля в отношении филиппинских судов, незаконно скопившихся в водах вокруг рифа Хоутэн архипелага Наньша под предлогом рыболовства, и призвал филиппинскую сторону немедленно прекратить свои провокационные действия.

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