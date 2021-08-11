Золотарев. Идеальный шторм для Украины Зеленского: все факторы могут ударить осенью 2021 | Чауса могли закопать в винницких лесах, но ему повезло

Зачем западные СМИ начали медиа-кампанию против власти Лукашенко? Были ли спланированной акцией заявления белорусских спортсменов? Кто стоит за убийством Виталия Шишова? Ждут ли Минск извинения, или новые санкции? О чём в Вашингтоне будут говорить Ермак и Кулеба? Кто ещё, кроме Байдена и его администрации, заинтересован в общении с Зеленским? Удастся ли Зеленскому отпетлять с Коломойским? Ждёт ли Украину волна протестов осенью? Для чего США развернули крупнейшие военно-морские учения, и как на это отреагирует Китай? 1:41 Несколько белорусских спортсменов попросили политического убежища в Польше, а в Киеве, на днях, был найден повешенным представитель «Беларуского дома в Украине» Виталий Шишов.