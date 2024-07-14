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Закон и Порядок

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Запад возвращается в дикие времена. В США возобновились налёты на поезда. 54% ограблений приходится на Калифорнию

А помните те самые старые "ковбойские" фильмы, которые мы смотрели ещё на кассетах? Не, не, я имею в виду раньше, ещё до Горбатой горы (тьфу, не к месту вспомнилось).

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