ВС РФ «Солнцепеками» уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 25 мая рассказал, что российская тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» поразила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 25 мая рассказал, что российская тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» поразила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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