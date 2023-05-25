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ВС РФ «Солнцепеками» уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР

ВС РФ «Солнцепеками» уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 25 мая рассказал, что российская тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» поразила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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