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"Выдали талоны для прогулок" - россиянка о жизни в Китае, коронавирусе и карантине

"Выдали талоны для прогулок" - россиянка о жизни в Китае, коронавирусе и карантине

София с мужем (и британским котом, для которого эта страна проживания уже третья) - настоящие сибиряки, но уже больше года пара живет в Китае, где они работают и ведут блог о жизни за рубежом.

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