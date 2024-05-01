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Хохряков, Капустин и Никонцев покинули «Амур»

Анатолий Никонцев набрал 4 (2+2) очка в 31 матче регулярки-2023/24. В 2 играх плей-офф нападающий не отметился набранными баллами.

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