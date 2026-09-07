Ирина Шейк, 18-летняя дочь Милы Йовович и другие звезды: самые смелые образы Венецианского кинофестиваля

83-й Венецианский кинофестиваль в самом разгаре. Смотрим фото самых ярких гостей дорожки. Эвер Андерсон, Ирина Шейк, Фиби Бриджерс и Джулия Петронио, фото: Legion Media/коллаж MAXIMЕжегодный кинофестиваль в Венеции в самом разгаре: режиссеры будут показывать новые фильмы, а звезды — свои роскошные и смелые платья до 12 сентября 2026 года.
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