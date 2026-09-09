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КХЛ. «Салават» в гостях у «Барыса», ЦСКА примет «Торпедо», «Ак Барс» против «Трактора», «Динамо» Москва сыграет с «Адмиралом», СКА – с «Ладой»

Продолжается Фонбет Чемпионат КХЛ.  « Салават Юлаев » проведет гостевой матч с « Барысом », « Ак Барс » примет « Трактор », ЦСКА будет противостоять «Торпедо».

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