РБК: Карандаши чешской Koc-i-Noor подорожают из-за контрсанкций России

Чешская компания Koh-i-Noor Hardtmuth, производитель легендарных карандашей для рисования, из-за российских контрсанкций — запрета на вывоз древесины — не может закупать сырье напрямую и поэтому вынуждена поднять цены не менее чем на 15–20%.
Чешская компания Koh-i-Noor Hardtmuth, производитель легендарных карандашей для рисования, из-за российских контрсанкций — запрета на вывоз древесины — не может закупать сырье напрямую и поэтому вынуждена поднять цены не менее чем на 15–20%.
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