РОСБАЛТ

784 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Лучше "Байкал"или лимонад.СТВ: Белорусская ...
  • федор
    Они хотят поскорее сдохнуть, это же такая великоразвитая страна , что без дотаций не выживут.На Тайвань прибыл...
  • Юрий кокин
    Ну куда прёт эта Литва? С рублём на буфет... Бедный товарищ Си, он уже не знает что и делать. Может ему подписать акт...На Тайвань прибыл...

РБК: Карандаши чешской Koc-i-Noor подорожают из-за контрсанкций России

РБК: Карандаши чешской Koc-i-Noor подорожают из-за контрсанкций России

Чешская компания Koh-i-Noor Hardtmuth, производитель легендарных карандашей для рисования, из-за российских контрсанкций — запрета на вывоз древесины — не может закупать сырье напрямую и поэтому вынуждена поднять цены не менее чем на 15–20%.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх