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Царьград

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Опрошенные русские потратили на товары для сна до 40 тысяч рублей

Опрошенные русские потратили на товары для сна до 40 тысяч рублей

Согласно опросу "Выберу.ру", 41% русских за последний год приобрели товары для улучшения сна. Популярность получили подушки, матрасы и топперы.

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