Сегодня электричество планово отключают в Астрахани и 6 поселениях

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В четверг, 8 августа, плановые отключения электричества коснутся 7 населенных пунктов: Астрахани – 24 улиц и переулков во всех районах РЭС: а также поселка Ревин хутор (с 09:00 до 12:00), сел Чапаева и Парыгино, пос.