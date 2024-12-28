В приграничных районах Курской области, подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившимся в разрушенном здании одного из населенных пунктов.
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