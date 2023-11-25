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Смерть проекта «Украина»

Смерть проекта «Украина»

«Телеграм»-канал «Равенство. Медиа» провёл исследованиеКрах проекта «Украина»по данным Укрстата, по которому альтернативные потери населения Украины в результате разрушения СССР составили к 2023 году более 29,1 млн человек, ВВП – 80 %, а производства – 86 %.

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