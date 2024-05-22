Почему замедляется торговля биткоином?

Дмитрий Носков - Эксперт StormGain, платформы для торговли, покупки и хранения криптовалюты. После того как 20 апреля состоялся халвинг биткоина, торговля этой криптовалютой на рынке замедлилась до минимумов за последние 5 лет, а рыночная цена упала до $62 000.
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