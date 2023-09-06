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Биологическая угроза на трансатлантическом рейсе

Биологическая угроза на трансатлантическом рейсе

Трансатлантический рейс американской авиакомпании Delta по маршруту Атланта – Барселона пришлось прервать спустя два часа после вылета, так как у одного из пассажиров случилась неконтролируемая диарея и он засрал весь самолет – от и до.

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