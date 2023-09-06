Трансатлантический рейс американской авиакомпании Delta по маршруту Атланта – Барселона пришлось прервать спустя два часа после вылета, так как у одного из пассажиров случилась неконтролируемая диарея и он засрал весь самолет – от и до.
Популярные статьи
- "Боевая часть и боезаряд увеличены - ширится истерика в НАТО", - от России потребовали прекратить совершенствовать себя.
- Лондон оплакивает первую в истории боевую потерю «Челленджера». Первую, но точно не последнюю
- Сидели бы лучше дома: очередная горстка офицеров НАТО была «откалибрована» в Пинчуках — ювелирная работа
Свежие комментарии