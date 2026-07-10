Президент США заявил о смягчении условий России для прекращения конфликта

Почему Трамп назвал удары по НПЗ России эскалацией, которая помогает закончить конфликт? Какое важное обещание дал президент США по поводу закрытия неба? Как президент США прокомментировал богатство украинской земли редкоземельными металлами? И почему встреча в Анкаре прошла «очень позитивно», несмотря на раздражение перед саммитом? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.