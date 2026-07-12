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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России ожидают рост средней зарплаты до 137 тыс. рублей в месяц

В России ожидают рост средней зарплаты до 137 тыс. рублей в месяц

В одних регионах и профессиях зарплаты растут опережающими темпами, в других — остаются на прежнем уровне По прогнозам доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, в 2027 году средний уровень заработной платы в России может вырасти до 137 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

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