В России ожидают рост средней зарплаты до 137 тыс. рублей в месяц

В одних регионах и профессиях зарплаты растут опережающими темпами, в других — остаются на прежнем уровне По прогнозам доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, в 2027 году средний уровень заработной платы в России может вырасти до 137 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
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