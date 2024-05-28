Суд признал незаконным отказ в единовременной выплате добровольцу-участнику спецоперации из Смоленской области

Смолянин, получивший на фронте тяжёлые ранения, добился положенных по постановлению региональных властей 700 000 рублей Ленинский районный суд Смоленска признал незаконным отказ в единовременной выплате жителю региона - участнику специальной военной операции, пребывающему в добровольческих формированиях.
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