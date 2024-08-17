В одном из корпусов Института ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске© РИА Новости / Александр КряжевСегодня 448 прочитали Ирина Алкснис Сразу несколько источников сообщили о подготовке Киевом ядерной провокации — взрывах "грязных бомб" у хранилищ российской АЭС.