Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Какова вероятность отставок в руководстве Минобороны после Курска

Какова вероятность отставок в руководстве Минобороны после Курска

Ожидаемые обществом отставки в Минобороны после прорыва ВСУ в Курскую область маловероятны. Об этом в эфире телеканала «RTVI» заявил основатель проекта «Рыбарь» экс-сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Главное правильно украсть , а потом грамотно поделиться и все
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8 час.
Андрей Павлов
Коней на переправе конечно не меняют, но ослов-то можно? Конечно, &quot;у нашего военно-политического руководства достаточно долгая память&quot;, но пока они долго будут помнить, главные фигуранты будут действовать, и к моменту разбора полетов выяснится, что виноваты из замы и помы, ну как в МО у Шойгу. Ведь три с чем-то лярдов на создание линии обороны   администрации были выделены, а &quot;разведка доложила точно&quot; Генштабу о ситуации на границе. Ну давайте Смирнову еще N лярдов на восстановление разрушенного и постройку этой самой линии, А у Герасимова спросят, раз на ошибках учатся, то он уже ученый, и вообще за одного битого двух небитых дают. и все покатится дальше по той же колее.
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5 час.
P
Petr
А вы посмотрите фильм &quot;Семья&quot; и всё поймёте....
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4 час.

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