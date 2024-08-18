Какова вероятность отставок в руководстве Минобороны после Курска

Андрей Павлов

Коней на переправе конечно не меняют, но ослов-то можно? Конечно, "у нашего военно-политического руководства достаточно долгая память", но пока они долго будут помнить, главные фигуранты будут действовать, и к моменту разбора полетов выяснится, что виноваты из замы и помы, ну как в МО у Шойгу. Ведь три с чем-то лярдов на создание линии обороны администрации были выделены, а "разведка доложила точно" Генштабу о ситуации на границе. Ну давайте Смирнову еще N лярдов на восстановление разрушенного и постройку этой самой линии, А у Герасимова спросят, раз на ошибках учатся, то он уже ученый, и вообще за одного битого двух небитых дают. и все покатится дальше по той же колее.