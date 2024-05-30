Пэрис Хилтон (Paris Hilton) анонсировала второй альбом "Infinite Icon"

Спустя почти 20 лет после того, как звезда реалити-шоу бросила Пэрис (Paris) и снялась в сериале "Звезды слепы" (Stars Are Blind) долгожданное продолжение "Наследницы" (Heiresses) выходит 6 сентября Спустя почти 20 лет после того, как Пэрис Хилтон (Paris Hilton) выпустила свой первый и единственный альбом, наследница и звезда реалити-шоу официально вернется к музыке этой осенью со своим вторым альбомом Infinite Icon.