Ордена «Сампо» удостоился ветеран карельской журналистики Валерий Тольский

Награждение прошло накануне, в День российской печати. Государственные награды представителям республиканских средств массовой информации, издательского дела и полиграфии и ветеранам карельской журналистики вручил глава республики Артур Парфенчиков.
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