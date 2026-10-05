Ледник Триглав в Словении может исчезнуть уже через несколько дней

Последние участки льда на леднике Триглав в Словении могут растаять в ближайшие дни. Такой прогноз дали исследователи Географического института имени Антона Мелика при Научно-исследовательском центре Словенской академии наук и искусств, сообщило агентство Reuters.
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