Голикова назвала сроки двух индексаций пенсий в 2027 году

В России в 2027 году вернут двухэтапную индексацию пенсий. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.
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