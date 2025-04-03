Вчера выезжал по гарантийному случаю на объект, и со мной ехал рабочий. Парень из Узбекистана. Приезжать на работу в Россию начал пять лет назад.
Кого узбеки считают "понаехавшими"? Откровенный разговор с парнем из Узбекистана
Комментарии
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Александр
А Русь как расширялась? Молитвами или силой оружия?
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2 час.
Александр
Врать не устал?
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2 час.
Астон Мартин
Крокус , трагические события в нем , видимо ничему не учат ...яркий пример так называемой "толерантности" , причину надо изучать с корня , с подписания определенных обязывающих документов по мигрантам , кто эти документы предлагал и кто подписывал и все будет понятно ...🥸
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10 мин.
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