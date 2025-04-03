Кого узбеки считают "понаехавшими"? Откровенный разговор с парнем из Узбекистана

Астон Мартин

Крокус , трагические события в нем , видимо ничему не учат ...яркий пример так называемой "толерантности" , причину надо изучать с корня , с подписания определенных обязывающих документов по мигрантам , кто эти документы предлагал и кто подписывал и все будет понятно ...🥸