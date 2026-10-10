Tanker Rates Soar to Record as Oil Crisis Becomes Shipping Crisis

The cost of shipping crude oil soared to record highs last month as the Iran war reshuffled trade routes and patterns and tied up more tankers in inefficient and lengthy voyages.
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